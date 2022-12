Depois de seis anos, Tite anunciou a saída do cargo de selecionador do Brasil. De imediato, vários nomes surgiram como possíveis sucessores do técnico de 61 anos, inclusive o de Abel.



No entanto, a presidente do Palmeiras, garante não ter recebido qualquer contacto por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com vista à contratação do português.

«Abel? Em nenhum momento a CBF procurou o Palmeiras e teve uma conversa sobre isso. Nunca houve uma conversa com a presidente do Palmeiras. O presidente Ednaldo [da CBF] é uma pessoa muito séria e sabe que o profissional tem contrato com o Palmeiras. Não tenho dúvidas de que quando houver, ou se houver alguma proposta, ele vai procurar-me. E aí, vamos conversas sobre o que é melhor para as três partes», disse Leila Pereira, em entrevista ao Globo Esporte.



«Não penso nisso nem perco noites de sono. O Abel está muito feliz no Palmeiras e nós estamos muito felizes com o Abel. Proporcionamos ao Abel toda a estrutura que ele precisa para fazer o trabalho brilhante que está a fazer. O meu desejo é que ele fique por muito tempo», acrescentou.

Abel tem contrato com o Palmeiras até 2024, presidente o ano em que termina o mandato de Leila Pereira. Porém, a atual dirigente do Verdão quer recandidatar-se e deseja contar com o técnico luso por mais anos.



«Sou presidente do Palmeiras até 2024. Se os sócios continuarem a acreditar no meu trabalho, gostaria de ser reeleita para mais um mandato. Gostaria que o Abel ficasse até o último dia que eu ficar no Palmeiras e é por isso que eu vou lutar. Eu quero que ele fique, ele já treina uma seleção», concluiu.



A CBF já assumiu que o sucessor de Tite apenas será anunciado em janeiro.