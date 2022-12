Aos 34 anos, Weverton viveu esta segunda-feira um dia especial, ao estrear-se a jogar em Mundiais, no Qatar, ao serviço da seleção brasileira.

No final da partida, o guarda-redes do Palmeiras agradeceu a Abel, técnico português que o orienta no verdão.

«Acho que todos os títulos que conquistámos juntos fez com que estivesse aqui Mundial hoje. Estamos muito contentes e satisfeitos com o trabalho dele [Abel]. Estou-lhe grato por estar aqui hoje e aproveito para lhe mandar um abraço», disse, citado pela Lusa, na zona de entrevistas rápidas após o encontro diante da Coreia do Sul.

«Estou feliz por essa oportunidade que tive de aprender com ele. É uma pessoa muito acima da média, é um professor, é quem ensina, quem mostra, quem tem boas palavras de carinho e conforto para todos», acrescentou, ele que reconheceu que viveu «um momento histórico».

O Brasil, recorde-se, goleou a Coreia do Sul esta segunda-feira, por 4-1, nos oitavos de final do Mundial 2022.