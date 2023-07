Depois da participação no Euro sub-19, Hugo Félix está a gozar um período de férias e participou na transmissão em direto do Jijantes FC, equipa da Kings League. Inevitavelmente, o jogador do Benfica acabou por ser confrontado com as declarações do irmão, João Félix, que assumiu o desejo de jogar no Barcelona.



«Ele já sabe a minha opinião. A decisão é dele, os empresários têm de reunir e apresentar a proposta final», referiu.



Foram também reproduzidas declarações do internacional jovem por Portugal na imprensa espanhola a elogiar a coragem do irmão por declarar publicamente a intenção de jogar nos blaugranas, algo que o próprio negou ter dito através das redes sociais.

No dije nada de esto. https://t.co/qhMEnxdY3y — Hugo Félix (@HFelix18) July 23, 2023