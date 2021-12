Jonathan Ikoné chegou, esta quinta-feira, a Itália para reforçar a Fiorentina, como se pode ver nas imagens divulgadas pela imprensa local.



O extremo gaulês prepara-se assim para deixar o Lille, clube que representava desde 2018. O jogador de 23 anos deixa os campeões franceses após 16 golos em 150 jogos.



Ikoné, cujo vínculo com o Lille expirava em 2023, será oficializado como reforço do emblema «viola» assim que cumprir os exames médicos e tratar das restantes formalidades. A imprensa transalpina escreve que o futebolista formado no PSG vai custar cerca de 15 milhões ao clube de Florença.

