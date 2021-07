Pau Lopez, de 26 anos, é reforço do Marselha por uma temporada.



O guarda-redes espanhol muda-se para a França por empréstimo da Roma. Os marselheses reservaram o direito de comprar o espanhol no final da temporada.

Pau López, internacional espanhol em duas ocasiões, formou-se no Espanyol, do qual saiu, por empréstimo, em 2016/17 para o Tottenham, regressando à Corunha em 2017/18, onde se manteve até assinar pelo Bétis, e, já em 2019/20, pela Roma.



O guardião torna-se assim na quinta contratação de verão do Marselha depois de Gerson (ex-Flamengo), Leonardo Balerdi (ex-Dortmund), Cengiz Under (ex-Roma) e Konrad de La Fuente (ex-Barcelona).