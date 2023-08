O Barcelona anunciou um acordo com o PSV Eindhoven quanto à cedência do lateral Sergiño Dest por empréstimo até ao final da temporada, ficando o clube neerlandês com opção de compra.

O jovem lateral de 22 anos regressa, assim, aos Países Baixos onde fez a formação ao serviço do Ajax, depois de na última época já ter sido emprestado ao Milan.

O Barcelona refere ainda que, caso o PSV acione a opção de compra, ficará sempre com uma percentagem de uma futura venda.

FC Barcelona and PSV Eindhoven have reached an agreement for the loan of the player Sergiño Dest until 30 June 2024. The Dutch club has an option to buy. The club reserves the right to a percentage of any future sale of the player.