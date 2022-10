O Arsenal anunciou a renovação de contrato com Gabriel Magalhães.

O defesa-central brasileiro assinou um contrato de longa duração, sem que os Gunners tivessem referido a extensão do novo vínculo.

Gabriel Magalhães, de 24 anos, chegou ao Arsenal em 2020, proveniente dos franceses do Lille, e é habitual titular na equipa de Mikel Arteta, que lidera a Premier League com 27 pontos, mais quatro do que o vice-líder Manchester City.