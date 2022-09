Ilaix Moriba está de regresso ao Valência por empréstimo do Leipzig.



Recrutado ao Barcelona em 2021, o médio nunca se afirmou no emblema germânico e acabou por rumar à equipa «che» para os últimos seis meses da época anterior. O internacional pela Guiné Conacri disputou 18 jogos pelo Valência.



Moriba, de 19 anos, junta-se às opções de Gattuso no meio-campo, técnico que estás prestes a perder Soler para o PSG.