O Marítimo contratou o argentino Iván Rossi, um médio argentino de 27 anos. Rossi jogou na época passada na Serie C italiana, ao serviço do modesto Sambenedettese, mas tem no currículo uma ligação longa ao River Plate.



Foi em Buenos Aires que partilhou o balneário com Lucho Gonzalez, Enzo Perez e Juan Quintero, por exemplo, jogadores com passagens pelos grandes do futebol português.

Na Argentina, Iván Rossi representou também o Banfield e o Huracán. O Marítimo é a sua segunda equipa na aventura europeia.