Mory Gbane é o mais recente reforço do Gil Vicente para 2023/24.



Em comunicado, o clube de Barcelos deu conta da chegada do médio costa-marfinense por empréstimo dos russos do Khimki. A cedência do jogador de 22 anos, segundo os gilistas, contempla opção de compra.



Gbane começou a carreira sénior no Stade d’Abidjan, do país de origem. Seguiram-se três épocas na Croácia ao serviço do NK BSK Bijelo Brdo antes de se transferir para a Rússia. Cumpriu 23 partidas pelo Khimki em 2022/23.