Kevem e Rafael Gava deixaram o Paços de Ferreira e voltaram ao Brasil, confirmou a Lusa junto de fonte do emblema pacense.



O defesa central de 19 anos deixa os castores sem qualquer minuto disputado e volta ao Mirassol enquanto o médio disputou apenas 159 minutos em seis meses. De resto, Gava tem contrato com o P. Ferreira e vai ser cedido ao Cuiabá, da segunda divisão do campeonato brasileiro.



As contratações de Marcelo e Eustáquio neste defeso acabaram por retirar espaço ao duo brasileiro.



