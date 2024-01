O mercado de transferências reabriu e esta sexta-feira é mais um dia em que promete ser agitado.



Segundo a Sky italiana, Tiago Djaló, que está em fim de contrato com o Lille, está a ser disputado por Inter de Milão e Juventus. A Vecchia Signora quer avançar de imediato para a contratação do defesa português de forma a superar a concorrência do campeão italiano. Para isso, os bianconeri estão dispostos a fazer uma proposta pelo jogador já nesta janela de transferências.



O ex-FC Porto Felipe Anderson é outro dos jogadores que está a gerar bastante cobiça nesta janela de mercado. O internacional brasileiro está a seis meses de terminar o vínculo com a Lazio e existe a possibilidade de regressar a Inglaterra, segundo a Sky Sports. O Aston Villa é um dos interessados no extremo, mas tem a concorrência da Juventus.



Com o regresso de Reguillón ao Tottenham, o Manchester United parece, de acordo com a imprensa inglesa, já ter definido um lateral-esquerdo para concorrer com Luke Shaw: Miguel Gutiérrez. O defesa, que está a dar nas vistas ao serviço do Girona, está a ser cedido de perto pelos red devils. Importa referir que o Real Madrid tem uma palavra a dizer no negócio, visto que tem 50 por cento do passe do jogador.



