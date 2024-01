O Famalicão oficializou esta sexta-feira o empréstimo do extremo Marcos Vinicios, até 2025, proveniente do Red Bull Bragantino, como havia o Maisfutebol avançado.

Conhecido como Sorriso, o avançado, de 22 anos, chega a Portugal depois ser orientado por Pedro Caixinha, e passar pela formação do Juventude, emblema pelo qual subiu ao Brasileirão.

Seguiram-se 90 partidas na Liga brasileira, desde 2022, além de acumular experiência na Libertadores e na Copa Sul-Americana.

«Estou consciente de que terei de trabalhar bastante para merecer a confiança da equipa técnica. Sei que farei parte de uma equipa bastante jovem e de um clube que se caracteriza por ter uma enorme ambição de continuar a crescer.», disse, aos meios do clube.

Para rumar a Portugal, Sorriso aconselhou-se com Pedro Caixinha: «Falou-me muito bem do clube e da cidade. Falei ainda com o Bruno Rodrigues, que jogou cá, e fiquei desde logo seguro que seria uma excelente oportunidade».

O avançado chega a Famalicão a troco de 150 mil euros e o negócio prevê uma opção de compra.