Paulo Henrique foi confirmado nesta segunda-feira como reforço do Santa Clara para as próximas três temporadas, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno. O defesa esquerdo chega do Penafiel, onde jogou nas duas últimas épocas.

O lateral volta aos Açores, de onde é natural, seis anos depois. Está de regresso ao clube que representou durante grande parte da formação. Em 2015/16 chegou ao P. Ferreira, tendo sido emprestado ao Covilhã em 2017/18.

Titular da equipa de Pedro Ribeiro na última época, maioritariamente como central pelo lado esquerdo, foi uma das principais figuras da época do Penafiel e tem agora uma oportunidade de se mostrar na Liga.