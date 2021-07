O presidente da SAD Portimonense, Rodiney Sampaio, revelou que o Sporting está interessado na contratação de Beto.



«Mais uma vez, diretamente ou não, foi o Sporting a demonstrar interesse pelo trabalho do Beto, que, hoje, é um grande destaque. É um jogador que interessa a muitos clubes, tanto dentro de Portugal como no exterior. Há um grande interesse de todos os grandes aqui de Portugal», começou por dizer, em declarações à Antena 1.



O dirigente algarvio admitiu ainda que o clube está preparado para perder o avançado de 23 anos.



«Caso ocorra a saída do Beto, será um encaixe muito importante na SAD do Portimonense. Estamos já a preparar a saída do Beto esta época, mas não tenho pressa por fazer o negócio», acrescentou.



Beto chegou ao Portimonense oriundo do Olímpico Montijo há duas temporadas e depois de 13 golos em 22 jogos pela equipa de sub-23 foi promovido à equipa principal. Na última temporada marcou 11 golos em 31 jogos na equipa principal.



Apesar da revelação feita por Rodiney, fonte oficial do Sporting negou ao Maisfutebol o interesse na contratação do atacante.



[artigo atualizado às 15h11]