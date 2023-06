O mercado continua a aquecer e já trouxe novidades esta quarta-feira, com destaque para o reforço confirmado para a baliza do Milan, mas também para a possibilidade do regresso de Paulinho a Portugal para reforçar o Portimonense.

Tudo sobre o MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Lá por fora, Gonçalo Inácio estará a ser seguido por três clubes da Premier League e também é apontado um novo companheiro para Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Gil Dias também tem interessados em perspetiva.

Na Argentina dizem que o Benfica também terá um novo alvo fixado no Boca Juniors, num dia em que Di María voltou a falar num eventual regresso à Luz.

