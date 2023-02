Os grandes mercados das principais ligas europeias fecharam na noite de terça-feira, com poucas horas de diferença, com muitos milhões de euros a rodarem nos últimos instantes, mas há ainda mercados abertos ao longo da próxima semana, com alguns casos a esticarem mesmo os prazos até aos meses de março, abril e maio.

Ao longo das próximas duas semanas ainda vai ser possível transferir jogadores na Europa para campeonatos como o austríaco, turco, croata ou suíço.

Depois disso, já na segunda quinzena de fevereiro, o mercado vai continuar aberto no leste da Europa até ao final do mês, em países como a Bósnia, Eslováquia, Rússia, República Checa, Bulgária e Polónia.

Mesmo até ao final março, o mercado vai continuar aberto nos países escandinavos, como a Suécia, Noruega e Finlândia, neste último caso, com uma janela que se prolonga até 20 de abril.

Fora da Europa, onde os calendários são diferentes dos da UEFA, também haverá, obviamente, mercados abertos, como acontece na Argentina (22 de fevereiro), China (28 de fevereiro), Brasil (12 de abril) e Estados Unidos (4 de maio).

Mercados ainda abertos

Áustria: 6 de fevereiro

Turquia: 8 de fevereiro

Azerbaijão: 8 de fevereiro

Emirados Árabes Unidos: 8 de fevereiro

Sérvia: 10 de fevereiro

Roménia: 13 de fevereiro

Hungria: 14 de fevereiro

Croácia: 15 de fevereiro

Liechtenstein: 15 de fevereiro

Suíça: 15 de fevereiro

Eslovénia: 15 de fevereiro

Bósnia-Herzegovina: 17 de fevereiro

Eslováquia: 21 de fevereiro

Argentina: 22 de fevereiro

Rússia: 22 de fevereiro

República Checa: 22 de fevereiro

Arménia: 28 de fevereiro

Bulgária: 28 de fevereiro

Polónia: 28 de fevereiro

China: 28 de fevereiro

Ucrânia: 1 de março

Colômbia: 4 de março

Coreia do Sul: 24 de março

Moldava: 27 de março

Suécia: 31 de março

Noruega: 31 de março

Uruguai: 1 de abril

Cazaquistão: 3 de abril

Brasil: 12 de abril

Finlândia: 20 de abril

Estados Unidos: 4 de maio