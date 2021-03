Nuno Mendes foi o jogador da Liga que mais valorizou na mais recente atualização dos valores de mercado da Transfermarkt, divulgada esta quinta-feira.

Com a recente estreia na Seleção Nacional, o lateral-esquerdo do Sporting vale agora mais oito milhões, num total de 25. Só não vale mais do que Corona, extremo do FC Porto avaliado em 30 milhões de euros.

Pedro Porro, também ele em estreia nos convocados da seleção espanhola, valorizou mais seis milhões de euros, enquanto Sérgio Oliveira, em grande forma no FC Porto e convocado por Fernando Santos, vale mais cinco milhões.

Palhinha, recém-internacional A por Portugal, também subiu um milhão de euros no valor de mercado.

Em sentido contrário, Grimaldo, Pizzi, Marega, Everton e Darwin viram o seu valor descer consideravelmente: os três primeiros valem agora menos seis milhões de euros, os jogadores sul-americanos do Benfica perderam cinco milhões cada.