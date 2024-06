Antonio Conte é o novo treinador do Nápoles, informou o clube na manhã desta quarta-feira.

Depois de uma época sem clube, o técnico italiano assinou um contrato válido por três temporadas com os napolitanos.

«O Nápoles dá as boas-vindas a Antonio Conte , que assume as funções de treinador da equipa principal, tendo assinado um contrato que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

Um ano depois de serem campeões, o Nápoles viveu uma temporada complicada, acabando no 10.º lugar, com três treinadores a sentarem-se no banco - Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Agora, Conte, quatro vezes campeão italiano, vai voltar a tentar conquistar a Serie A e trazer alegria ao Estádio Diego Armando Maradona.

«O Nápoles é um lugar de importância global. Estou feliz e entusiasmado com a ideia de me sentar no banco azul. Posso certamente prometer uma coisa: farei o meu melhor para o crescimento da equipa e do clube. O meu compromisso, junto com o da minha equipa, será total», referiu Antonio Conte, em declarações aos canais oficiais do clube.

O treinador 54 anos volta assim a treinar no país natal, depois de ter orientado o Calcio Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Inter e a própria seleção italiana. Em Inglaterra treinou o Chelsea e o Tottenham.