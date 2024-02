Luiz Henrique foi confirmado, esta quinta-feira, como reforço do Botafogo.



A contratação do extremo ao Betis custou ao emblema carioca cerca de 16 milhões de euros (mais quatro mediante a concretização de determinados objetivos), um valor recorde do futebol brasileiro, segundo a imprensa do país. O jogador de 23 anos vai ser, ao que tudo indica, cedido ao Lyon.



Luiz Henrique estava no Betis desde 2022, onde chegou oriundo do Fluminense, e disputou um total de 64 jogos.



Lembre-se que Botafogo e Lyon são propriedade do empresário norte-americano John Textor.