Oday Dabbagh vai ser jogador do Charleroi em 2023/24.



De acordo com o comunicado do clube belga, o jogador da Palestina chega apenas no próximo verão «a custo zero» depois de ter acordado um contrato válido até 2026. O jogador de 24 anos chegou ao Arouca há época e meia, tendo feito 14 golos em 41 jogos.



Dabbagh não jogou, esta noite, frente ao Benfica e Evangelista justificou a ausência do atleta com «consequências do mercado».