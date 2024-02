O lateral-esquerdo moçambicano Bruno Langa é reforço dos espanhóis do Almería, por empréstimo do Desportivo de Chaves, num negócio que contempla opção de compra. O acordo foi confirmado pelos dois clubes, ao final da tarde desta quinta-feira.

«A Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o UD Almería, de Espanha, para o empréstimo do jogador Bruno Langa, que contempla uma opção de compra no final da presente temporada», referem os flavienses, em comunicado.

«UD Almería e Desportivo de Chaves chegam a acordo para a transferência com opção de compra do lateral-esquerdo moçambicano», informa o emblema de Espanha, atual 20.º e último classificado da liga espanhola.

Langa, de 26 anos, cumpria a terceira época em Chaves. Em duas temporadas e meia, fez 80 jogos e um golo. Em 2023/24, foram 17 jogos e um golo.

