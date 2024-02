O Southampton anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Ussumane Djaló.



De acordo com os «saints», o médio de 19 anos muda-se para o clube por empréstimo do FC Porto e vai alinhar na equipa de sub-21.



Internacional sub-19 português, Ussumane Djaló começou a jogar no Benfica e mudou-se para o Olival em 2022. Depois de uma temporada nos sub-19, o médio começou a ser utilizado na equipa B (participou em nove jogos).





LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências