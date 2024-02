A candidatura de Nuno Lobo pretende reunir com urgência para pedir o adiamento das eleições dos órgãos sociais do FC Porto, anunciou um dos candidatos à presidência do clube.



«A nossa candidatura reunirá com urgência de forma a sugerir ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Lourenço Pinto, face à instabilidade causada interna (equipas em competição) e externamente (associados), o adiamento das eleições para uma data a combinar com as candidaturas», referiu o empresário, numa nota enviada à Lusa.



Lembre-se que este pedido surge no dia seguinte à PSP ter detido 12 pessoas, incluindo dois funcionários dos dragões e o líder da claque Super Dragões, no âmbito de uma operação que investiga os incidentes observados na última Assembleia Extraordinária (AG) do FC Porto.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP disse ter apreendido droga, uma arma de fogo, vários milhares de euros, três automóveis, mais de 100 bilhetes para eventos desportivos, dispositivos eletrónicos ou documentos de relevo para a operação.

«Pensamos que seria mais tranquilo para todos (especialmente as equipas que estão em competição) deixar a espuma destes dias desaparecer ou esvanecer», reconheceu, Nuno Lobo, cujo candidatura «não se revê em nenhum dos acontecimentos que se passaram».

Os 12 detidos, nos quais também está a mulher de Fernando Madureira, serão presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, tendo em vista a determinação de medidas de coação.

«Lamentamos tudo o que tem sido noticiado relativamente às detenções levadas a cabo pela PSP. Não gostamos e acreditamos que é um lapso no tempo e na forma que irá ser ultrapassado», apontou, garantindo que a sua candidatura «nunca foi importunada, muito menos condicionada física ou emocionalment» por quaisquer dos visados na operação.

Nuno Lobo e André Villas-Boas vão concorrer às eleições do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028, cuja data ainda será agendada, devendo ser realizadas em abril. Pinto da Costa deverá formalizar a recandidatura no próximo domingo, numa cerimónia agendada para o próximo domingo, no Coliseu do Porto.