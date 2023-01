O futebolista internacional turco Samet Akaydin, que alinhava no Adana Demirspor, é reforço do Fenerbahçe, tendo assinado contrato até 2026 com mais um ano de opção, anunciou esta quarta-feira o clube treinado pelo português Jorge Jesus.

Akaydin tem 28 anos, atua normalmente como defesa central e fez toda a sua carreira no futebol turco, chegando ao emblema de Istambul depois de três temporadas no Adana Demirspor. Pela seleção turca tem uma internacionalização.

«Foi a transferência que o nosso treinador Jorge Jesus mais desejava. Havia outras equipas que queriam Samet, mas ele quis muito assinar pelo nosso clube», afirmou Selahattin Baki, dirigente do Fenerbahçe, em declarações divulgadas no sítio oficial do emblema turco.

O Fenerbahçe, com Jesus no comando e os também portugueses Miguel Crespo e Bruma, segue no segundo lugar da Liga turca, com 35 pontos, a quatro pontos do Galatasaray, que lidera.