O futebolista internacional sérvio Nemanja Matic é reforço do Lyon, oriundo do Rennes. O acordo foi confirmado na manhã deste sábado pelos dois clubes.

«O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a chegada do internacional sérvio Nemanja Matic, do Rennes, até 30 de junho de 2026. O valor da transferência ascende a 2,6 milhões de euros», informa o Lyon, em comunicado.

«Nemanja Matic transferido para o Lyon. Rennes e Lyon chegaram a acordo para a transferência do médio», informa o Rennes, com quem Matic tinha contrato até 2025.

No início de janeiro, Matic faltou a treinos no Rennes, num momento que provocou alguma discórdia entre atleta e clube, tendo Matic falado em problema com inscrição dos filhos na escola, mas admitindo falha entre o lado privado e o profissional. O ex-Benfica tem agora um novo clube na carreira e de novo em França.