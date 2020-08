O futebolista luso-guineense Romário Baldé não vai continuar no Gil Vicente para a época 2020/2021. Apesar de ter contrato com os barcelenses, o avançado de 23 anos não está a treinar com o plantel e não entra nos planos do treinador Rui Almeida, confirmou fonte oficial do clube, ao Maisfutebol.

O atleta formado no Benfica começou a temporada 2019/2020 nos gilistas, tendo feito dez jogos, mas acabou emprestado ao Leixões, da II Liga. Em Matosinhos, foi utilizado por quatro ocasiões.

A mesma fonte adiantou que está a ser definida, entre as partes envolvidas, uma situação para o futuro de Romário Baldé, que tem contrato até 2022.

Ainda em busca de mais dois reforços para compor o plantel, o Gil Vicente tem em Manuel Lopes e Juan Villa os restantes dossiês para definir. O defesa português e o médio colombiano, respetivamente emprestados a Leça e Fafe na última época, estão a trabalhar com o plantel principal. Vão ter, no estágio em Melgaço, deste domingo até 5 de setembro, uma oportunidade decisiva para tentarem agarrar um lugar no grupo.

Quem também deixou Barcelos foi o lateral-direito Fernando Fonseca, depois de não ter existido acordo para a renovação.