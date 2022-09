Justin Kluivert é jogador do Valência, informou o clube espanhol.



O internacional neerlandês chega ao Mestalla por empréstimo da Roma de José Mourinho. No entanto, o clube «che» fica com opção de contratar o extremo de 23 anos no final da temporada.



Esta é, de resto, o terceiro empréstimo consecutivo de Kluivert que representou Leipzig e Nice nas últimas duas tempoadas.