O lateral-direito luso-guineense Wilson Manafá vai prosseguir a carreira na China, no Shanghai Shenhua, clube com o qual o Granada anunciou um acordo para a transferência.

«Granada e Shanghai Greenland Shenhua chegaram a acordo para a transferência do defesa Wilson Manafá», refere o Granada, em comunicado, este domingo.

O lateral de 29 anos, que chegou a ser anunciado pelo Botafogo como reforço, numa mudança que acabou por não acontecer, tem agora novo destino certo, depois de uma passagem de meia época por Espanha.

No Granada, Manafá fez um total de cinco jogos (quatro na liga espanhola, um na Taça do Rei), com 331 minutos de utilização.

Vai ser a segunda passagem pelo estrangeiro do jogador que fez grande parte da formação no Oliveira do Bairro, até chegar aos juniores e à equipa B do Sporting. Passou depois pelo Beira-Mar, Anadia, Varzim, Portimonense e FC Porto.