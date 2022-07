O preço dos combustíveis deverá continuar em queda, mas na primeira semana de agosto tudo indica que será o gasóleo a descer e a gasolina a manter.

Segundo previsão da AWAY, entre 1 e 7 de agosto, o gasóleo deve registar uma descida de 2 cêntimos por litro (0,02 €/litro), enquanto o preço da gasolina deverá manter-se sem alteração.

O preço da gasolina tem vindo a cair nos últimos dois meses e meio e, de acordo com ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, deverá, estabilizar. Esta sexta-feira, atingiu-se o o valor mais baixo (1,951 €/litro) desde 9 de maio (1,928 €/litro), isto depois de se ter registado um pico de 2,220 €/litro no dia 10 de junho. O preço da gasolina simples 95, de acordo com a previsão, deverá ficar inalterado na segunda-feira, dia 1 de agosto.

Já o gasóleo, apresenta nesta sexta-feira o valor mais baixo (1,929 €/litro) desde 6 de junho (1,874 €/litro), depois de ter atingido um pico de 2,146 €/litro a 24 de junho.

A confirmar-se a descida, o preço do gasóleo simples poderá fica a 1,909 €/L na próxima segunda-feira, dia 1 de agosto.