Foi declarado o estado de calamidade em Ovar, anunciaram esta terça-feira os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente.

Marta Temido justificou a decisão com o «risco de transmissão ativa do novo coronavírus na comunidade de Ovar», que conta com 30 dos 51 casos de Covid-19 na região centro.

Eduardo Cabrita, por sua vez, revelou que a medida estará em vigor até ao próximo dia 2 de abril e que a GNR e a PSP vão controlar as entradas e as saídas do concelho.

Além disso, a própria autarquia informou que vai entrar em quarentena geográfica a partir desta quarta-feira e também até 2 de abril. A medida, segundo poder ler-se no comunicado publicado, prevê «o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como a limitação de movimentação de pessoas de e para o concelho de Ovar».