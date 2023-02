Uma mulher deu à luz enquanto estava presa nos escombros, na sequência da catástrofe que assolou a Turquia e a Síria, na madrugada de segunda-feira. A bebé foi resgatada com vida, mas a mãe acabou por não resistir aos ferimentos.

Tudo aconteceu em Jindires, cidade no noroeste da Síria, perto da fronteira com a Turquia e que também foi fortemente atingida pelo terramoto. As equipas de resgate encontraram a bebé, recém-nascida, com vida, repleta de arranhões e hematomas e ainda ligada à mãe pelo cordão umbilical.

De acordo com a CNN, acredita-se que a bebé tenha nascido cerca de sete horas após o sismo. Porém, a menina – ainda sem nome – acabou por ser a única sobrevivente dos elementos da família, que não resistiram ao desabamento do edifício de quatro andares.

Além da mãe da bebé, as equipas de emergência encontraram os corpos do pai, das três irmãs, do irmão e da tia.

«Estávamos à procura de Abu Rudanya [ndr: apelido do pai] e da família. Primeiro encontrámos a irmã, depois a esposa e, de seguida, Abu Rudanya», referiu um parente da família, Khalil Sawadi. «Foi nesse momento que ouvimos um barulho, limpámos o pó e encontrámos um bebé com o cordão umbilical [intacto], cortámo-lo e a minha prima levou-a ao hospital», contou, ainda.

A bebé foi conduzida a um hospital na cidade vizinha de Afrin. A pediatra Hani Maarouf contou, à AFP, que a menina está estável, embora tenha ali chegado com lacerações, hematomas e hipotermia.