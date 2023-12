Foi um encontro de estrelas do futebol e do basquetebol à margem do Los Angeles Lakers-Boston Celtics de segunda-feira, dia de Natal.

Os futebolistas do Real Madrid, Vinícius Júnior e Eduardo Camavinga, assistiram em Los Angeles ao duelo da NBA e, à margem do mesmo, encontraram-se com referências da liga.

Vinícius teve um encontro caloroso com LeBron, a quem deu uma camisola da seleção do Brasil. «Para o meu ídolo, King James, o melhor!», pode ler-se, na frase colocada na camisola. Ao contrário, Vinícius também levou uma camisola dos Lakers.

Camavinga também aproveitou a oportunidade e esteve com LeBron, tendo ambos tirado uma fotografia.

O brasileiro do Real Madrid também trocou camisolas com Jaylen Brown, dos Celtics, a quem levou uma camisola do Real Madrid: o mesmo fez para Anthony Davis, dos Lakers.