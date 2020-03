O FC Porto recebeu e goleou este sábado por 13-3 o Óquei de Barcelos na jornada 19 do campeonato nacional de hóquei em patins.

Depois da grande surpresa da jornada passada, com a derrota do FC Porto frente ao HC Braga, os dragões voltaram às vitórias e de forma contundente, que permite aos azuis e brancos ocuparem o terceiro lugar, à condição, com 42 pontos. A Oliveirense, que tem 41 pontos, ainda joga este sábado, frente ao Tigres.