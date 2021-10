Ricardinho vai continuar no ACCS Paris, de França. O clube gaulês, despromovido administrativamente à 2.ª Divisão, anunciou esta quarta-feira a continuidade do campeão do mundo de futsal por Portugal, que esteve perto de reforçar o Sporting de Braga/AAUM.

Com vínculo até 2023 com o ACCS Paris, onde foi campeão de França na época passada, Ricardinho prossegue assim a carreira no estrangeiro e o clube anunciou que o atleta luso vai participar do encontro ante o Pessac FC, para o campeonato.

Apesar de internamente jogar a 2.ª divisão, Ricardinho vai estar com o ACCS Paris na Liga dos Campeões de futsal, prova na qual vai defrontar o Sporting no próximo dia 27 de outubro. Dia 28 há jogo com o FK Dobovec e, dia 30, com o Atyrau.