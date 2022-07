Um dia depois de confirmar a contratação do internacional espanhol Ander Izquierdo, o Benfica anunciou novo reforço para a equipa de andebol.

Ádám Juhász, central internacional húngaro de 26 anos, assinou contrato válido até ao final da temporada e chega proveniente dos húngaros do TataBánya KC.

«Jogar no Benfica é uma grande oportunidade para mim, não só porque conheço o Chema [Rodríguez] da Hungria [foi treinador adjunto na seleção], mas também porque o Benfica é um dos maiores clubes na Europa, nomeadamente no andebol onde recentemente venceu a EHF European League. Vir para este clube é um grande desafio. Estou ansioso por me juntar à equipa e fazer parte do Benfica», disse à BTV.