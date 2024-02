O Sporting venceu o Vitória de Setúbal por 41-16 no Pavilhão João Rocha, esta terça-feira, em jogo de acerto de calendário da 14.ª jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol.

Ao intervalo, a equipa treinada por Ricardo Costa já vencia por 22-8 e obteve um parcial de 19-8 na segunda parte para conseguir um triunfo robusto que lhe vale a liderança isolada, com 16 vitórias no mesmo número de jogos.

O internacional português Francisco Costa, com sete golos, foi o melhor marcador do Sporting e também do jogo.

Os leões lideram com 48 pontos, mais três do que o FC Porto, 2.º com 45 pontos, e mais oito do que o Benfica, 3.º com 40. Os verde e brancos têm ainda o ataque mais concretizador (590 golos) e a defesa menos batida (397 golos).