Portugal perdeu com a Suécia, atual detentora do título, por 40-33 e o sonho de chegar às meias-finais do Europeu de andebol terminou.

A seleção nacional, que vinha de duas vitórias consecutivas, entrou mal defensivamente no jogo e permitiu rapidamente que a equipa sueca chegasse a uma vantagem de dois golos.

O conjunto de Paulo Jorge Pereira acabou por conseguir entrar na partida e chegou mesmo a liderar um encontro que, na primeira parte, foi estando bastante equilibrado. Houve mesmo várias trocas na frente do marcador, mas sentia-se que a qualquer momento a Suécia podia escapar na frente.

Isso acabou por acontecer na parte final do primeiro tempo, muito por culpa de alguns erros portugueses, que custaram caro à seleção nacional. Portugal esteve algum tempo sem marcar e a seleção campeã europeia aproveitou para chegar ao intervalo a vencer por 19-15, naquela que foi a maior vantagem da partida até a este momento.

No segundo tempo, a equipa de Paulo Jorge Pereira entrou melhor e chegou a estar a dois golos dos suecos, que acabaram por fugir na liderança, que alcançou mesmo os sete golos.

Martim Costa e Francisco Costa foram duas das figuras portuguesas, tal como o guarda-redes Capdeville, que voltou a realizar excelentes defesas no encontro deste domingo, que terminou com vitória sueca por 40-33.

Com este resultado, Portugal, com 4 pontos, continua no terceiro lugar do Grupo 2 da Main Round, que dá acesso ao jogo do quinto e sexto posto da prova. A Suécia passa a somar seis pontos, os mesmos da Dinamarca, que é líder do grupo e que tem menos um jogo realizado. A seleção nacional volta a entrar em campo esta terça-feira, às 14h30, frente aos Países Baixos.