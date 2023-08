Sisínio Ambriz conquistou a medalha de bronze nos 110 metros barreiras nos Campeonatos Europeus sub-20 de atletismo, que estão a decorrer em Jerusalém, Israel.

O recordista português da categoria percorreu a distância em 13,29 segundos, atrás do vencedor Enzo Diessel (13,12), da Áustria, e do finlandês Rasmus Vehmaa, que ficou com a prata e registo 13,23 segundos.

«Agora que estamos aqui, posso dizer que podia fazer melhor. Aquele toque na última barreira pode ter feito com que não lutasse pela prata. Mas eu estou muito feliz e orgulhoso com esta medalha de bronze, não me posso queixar, conquistei dois objetivos: a medalha e o recorde», disse Sisínio Ambriz em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Atletismo.