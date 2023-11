Max Verstappen venceu a última corrida sprint deste ano, graças a uma excelente partida que lhe permitiu ultrapassar o McLaren de Lando Norris, que tinha largado do posição de ‘pole’, logo na primeira curva.

Daí em diante, o tricampeão do mundo limitou-se a impor o seu ritmo, gerindo o andamento nas 24 voltas da prova.

O neerlandês da Red Bull cortou a meta com quatro segundos e dois décimos de vantagem sobre Norris. O piloto da McLaren, que largou mal para a corrida, chegou a ser passado por George Russell, mas recuperou, depois, a posição.

De resto, os dois pilotos da Mercedes tiveram problemas com a degradação dos pneus, tendo sofrido nas últimas voltas. Russell perdeu o terceiro lugar para Sergio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton foi passado por Charles Leclerc, da Ferrari, e ainda por Yuki Tsunoda,da Alpha Tauri. Com isso, Hamilton acabou em sétimo, à frente de Carlos Sainz, no segundo Ferrari.

A corrida principal do Grande Prémio de São Paulo está marcada para as 17h00, hora de Portugal continental, deste domingo. Aí, Max Verstappen largará da primeira posição, depois de ter conquistado a ‘pole’ na sexta-feira, numa qualificação condicionada pela chuva.