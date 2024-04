Na NBA, os Denver Nuggets derrotaram, em casa, os Minnesota Timberwolves por 11-094 e subiram à liderança da Conferência Oeste.

Nikola Jokic foi, mais uma vez, a grande figura do encontro. O poste sérvio assinou uma exibição de 41 pontos, 11 ressaltos, 7 assistências e 3 roubos de bola no triunfo sobre um dos grandes rivais no Oeste, a par dos Oklahoma City Thunder.

Jokic esteve bem auxiliado por Jamal Murray e Michael Porter Jr., numa noite que deve ter terminado com as dúvidas quanto ao MVP da fase regular.

Do outro lado, destaque para Anthony Edwards, que marcou 25 pontos, mas não evitou o desaire dos Wolves, que devem mesmo ver Denver ficar com o primeiro posto da melhor conferência da NBA. O emblema de Minnesota ocupa o 2.º lugar.

Em Miami, os Dallas Mavericks venceram os Heat por 111-92, em mais uma grande noite da dupla Doncic-Irving.

O camisola 77 dos Mavs somou 29 pontos, 9 ressaltos e 9 assistências e confirmou o duelo com os Los Angeles Clippers na primeira ronda dos play-offs da melhor liga de basquetebol do mundo.

Já Kyrie marcou 25 pontos no seu jogo 50 da época, que coincidiu com a 50.ª vitória da temporada da equipa, o que lhe valeu um bónus de um milhão de dólares por ter alcançado um dos objetivos previsos no seu contrato com o conjunto de Dallas.

Os Mavericks estão na 6.ª posição no Oeste, com os Heat no 8.º lugar na conferência Este.