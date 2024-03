O Benfica recebeu e venceu o Vitória de Setúbal por 31-22, esta quinta-feira, no primeiro jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão n.º 2 da Luz, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 14-11. Na segunda parte, os encarnados tiveram um parcial favorável de 17-11, para o resultado de 31-22.

Demis Grigoras (Benfica) e Nuno Roque (V. Setúbal), ambos com sete golos, foram os melhores marcadores do jogo.

Com este resultado, o Benfica sobe, à condição, ao segundo lugar, com 55 pontos, mais dois do que o FC Porto, que tem menos um jogo.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 60 pontos

2.º: Benfica, 55 (mais um jogo)

3.º: FC Porto, 53

4.º: ABC, 46

5.º: Marítimo, 44

6.º: Águas Santas, 41

7.º: Vitória SC, 35

8.º: Belenenses, 34

9.º: FC Gaia, 32

10.º: Póvoa AC, 31

11.º: Avanca, 29

12.º: V. Setúbal, 24 (mais um jogo)