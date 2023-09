O FC Porto recebe o Barcelona na tarde desta quinta-feira, a partir das 17h45, para o terceiro jogo no grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Frente a frente estão duas das quatro equipas que, até ao momento, somam por vitórias os dois jogos realizados no grupo. O Barcelona é líder, com quatro pontos, os mesmos do FC Porto, quarto classificado. Pelo meio há Veszprém da Hungria (2.º) e o GOG da Dinamarca (3.º), com a ordem classificativa a fazer-se nesta altura pela diferença entre os golos marcados e sofridos.

O FC Porto começou por vencer na receção ao Wisla Plock (24-23) e na visita ao Celje (29-30). Já o Barcelona triunfou em Montpellier (25-30) e na receção ao Magdeburg (32-20).

À mesma hora do FC Porto-Barcelona, o GOG recebe o Veszprém, enquanto o Montpellier recebe o Wisla às 19h45. Na quarta-feira, o Magdeburg recebeu e venceu o Celje, por 39-23, somando os dois primeiros pontos. Já Celje, Montpellier e Wisla ainda estão a zeros.

No Barcelona joga o português Luís Frade, opção nos catalães para esta tarde.

SIGA AO MINUTO O FC PORTO-BARCELONA