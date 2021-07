Fernando Alonso estreou-se na Fórmula 1 em 2001. Poucos anos depois, sagrou-se bicampeão. Entretanto, saiu do campeonato, andou por Dakar, IndyCar, Le Mans, e regressou esta época à casa-mãe, vinte anos após a estreia. Quanto questionado sobre a idade, o piloto espanhol foi perentório.

«Sinto-me bem, não sinto que tenha 40 anos, disso tenho certeza. É um número que me surpreende quando o vejo. Está por todo o lado, a equipa preparou-me uma decoração muito bonita no quarto e na zona de refeições. É um número maior do que sinto, mas a vida é assim», afirmou o espanhol, em conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Hungria, a disputar neste fim-de-semana.

Sobre a forma como vive o desporto por dentro, Alonso abordou a forma como experienciou o mundo do automobilismo quando era um novato.

«Quando entrei neste desporto, era de uma cidade pequena, sem experiência e antecedentes. Depois chegas a este mundo e estás em choque durante cinco, seis, sete anos, até que habituas a tudo. Sabes como são as coisas e desfrutas um pouco melhor de ti mesmo», observou o campeão de 2005 e 2006.