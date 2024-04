No futsal, o Benfica recebeu e venceu o Leões de Porto Salvo por 5-1 e somou a quarta vitória consecutiva, no jogo da jornada 20 do campeonato nacional.

Diego Nunes adiantou as águias logo aos sete minutos, com a equipa visitante a chegar ao empate mesmo em cima do intervalo, graças a um golo de Tiago Tavares, aos 20 minutos.

No segundo tempo, e no espaço de apenas quatro minutos, os Leões de Porto Salvo viram dois jogadores serem expulsos. Aos 22 minutos, Bruno Maior viu o cartão vermelho, tal como Gui Torres, aos 26 minutos.

O Benfica aproveitou e nesse mesmo minuto fez o 2-1 no marcador, por Arthur, antes do conjunto forasteiro atirar uma bola barra, aos 30 minutos, por Rúben Góis.

Até final, Silvestre Ferreira, aos 34 minutos, e Arthur, aos 36, dilataram a vantagem encarnada. A quatro minutos do fim do encontro, Jacaré também foi expulso, mas Arthur ainda foi a tempo de completar o hat-trick, aos 39 minutos.

Com esta goleada, o Benfica continua no 3.º lugar do campeonato, agora com 45 pontos, a cinco do Sp. Braga e do Sporting, que são líderes e que têm menos um jogo realizado. Os Leões de Porto Salvo estão no 4.º posto, com 30 pontos.