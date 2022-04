O Sporting, líder da Liga de futsal, goleou este sábado na receção ao Viseu 2001, por 8-1, num dia em que o vice-líder Benfica também triunfou, na deslocação ao concelho de Guimarães (3-6 frente ao Candoso), em jogos da 21.ª jornada.

A goleada dos leões ficou marcada pela estreia com golo do espanhol Esteban Guerrero, recente reforço para o plantel orientado por Nuno Dias. O ex-KPRF Moscovo bisou no Pavilhão João Rocha. Alex Merlim fez “hat-trick” e Tomás Paçó, Pauleta e Tiago Macedo também marcaram para os leões. Dudu fez o golo dos viseenses.

Já o Benfica venceu com golos de Nilson Miguel, Carlos Monteiro, Tayebi, Robinho, Chishkala e Jacaré. Hélder Cristiano, João Vigário e Vini marcaram para os minhotos.

A cinco jornadas do final da fase regular, leões e águias continuam separados por sete pontos nos dois primeiros lugares.

Este sábado, o Fundão manteve o terceiro lugar graças ao triunfo tangencial na visita ao Quinta dos Lombos (3-4), mas continua apenas com um ponto de vantagem sobre o Eléctrico, que goleou na deslocação ao Modicus (0-6).

Na luta pela permanência, triunfo importantíssimo para os Leões de Porto Salvo na visita ao Portimonense (1-4).

O Nun’Álvares, também na luta pela permanência, viu a vitória escapar a 25 segundos do fim no duelo minhoto ante o Sp. Braga/AAUM, em Fafe.

No domingo, a jornada encerra com o Torreense-Futsal Azeméis (19h00).

Recorde-se que os oito primeiros classificados vão ao play-off de apuramento de campeão, os nono e 10.º classificados garantem desde logo a permanência e os últimos quatro descem à 2.ª Divisão Nacional. Faltam cinco jornadas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 63 pontos (mais um jogo)

2.º: Benfica, 56 pontos (mais um jogo)

3.º: Fundão, 41

4.º: Eléctrico, 40

5.º: Quinta dos lombos, 32

6.º: Sp. Braga/AAUM, 32

7.º: Futsal Azeméis, 25 (menos um jogo)

8.º: Leões de Porto Salvo, 24

9.º: Portimonense, 23

10.º: Candoso, 23

11.º: Viseu 2001, 21

12.º: Modicus, 17 (mais um jogo)

13.º: Nun’Álvares, 15

14.º: Torreense, 13