A edição 2022/23 da Taça de Portugal masculina de futsal decide-se desta quinta-feira até domingo, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

São sete jogos em agenda, quatro deles esta quinta-feira, os relativos aos quartos de final.

A bola começa a rolar às 11 horas, com o Nacional-Ferreira do Zêzere. Segue-se o Modicus-Nun’Álvares (14h00), o Benfica-Lusitânia (17h00) e o Sporting-Sp. Braga/AAUM (20h00).

As meias-finais estão agendadas para sábado. A primeira, às 18 horas, vai opor o vencedor do Modicus-Nun’Álvares ao vencedor do Sporting-Sp. Braga/AAUM. A segunda, às 21 horas, coloca frente a frente o vencedor do Nacional-Ferreira do Zêzere ao vencedor do Benfica-Lusitânia.

A final é às 21 horas de domingo.

O Sporting é o atual recordista de troféus, com nove, sendo o atual detentor do título. O Benfica tem sete taças, a FJ Antunes duas e Belenenses, Fundão, Instituto D. João V, Olivais, Miramar e Correio da Manhã uma cada.

Na Póvoa de Varzim há ainda a «Final Four» da Taça de Portugal feminina, com as meias-finais no sábado: Tebosa-Nun’Álvares (10h30) e Sporting-Benfica (13h00), sendo a final às 17 horas de domingo.

