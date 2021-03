O tenista croata Marin Cilic vai marcar presença no Estoril Open em ténis deste ano, marcado entre 24 de abril e 2 de maio.

O campeão do Open dos Estados Unidos em 2014 e antigo número três mundial, vai assinalar a sua estreia na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, onde este ano o evento do ATP Tour vai decorrer à porta fechada, devido às restrições decretadas pelo Governo, na sequência da pandemia da covid-19.

Além de contar com vencedor de 18 títulos individuais e atual 45.º colocado na hierarquia mundial, o Estoril Open vai também ter a participação do francês Gilles Simon, ex-número seis mundial e atual 69.º colocado na hierarquia.

«Depois de termos anunciado um elenco de luxo na apresentação oficial, só podemos ficar ainda mais contentes por podermos contar com mais dois protagonistas do circuito profissional», afirmou João Zilhão, diretor da prova, citado pela Lusa.

A edição de 2021 do Estoril Open tem também já confirmada a participação de cinco tenistas do top 20 mundial: Diego Schwartzman (9.º), Gael Monfils (14.º), Pablo Carreño Busta (15.º), Fabio Fognini (17.º) e Cristian Garin (20.º).