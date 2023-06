FC Porto e Benfica defrontam-se na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Dragão Arena, no jogo quatro das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

No nono encontro da época entre os dois clubes, este é um jogo decisivo para o FC Porto, que está obrigado a ganhar se quiser continuar na disputa por um lugar na final.

O Benfica tem vantagem de 2-1 na eliminatória, depois de ter ganho o jogo um em casa (5-0) e o jogo três, também em casa (7-3). Pelo meio, o FC Porto venceu o jogo dois no Dragão Arena (5-2).

No saldo de 2022/23 entre dragões e águias, a equipa treinada pelo espanhol Ricardo Ares leva cinco vitórias e os comandados de Nuno Resende três.

O Benfica, de resto, sabe que garante um lugar na final esta quinta-feira se vencer.

Na final está já o Sporting, que bateu o Óquei de Barcelos na outra meia-final, em três jogos.

Rui Torres e Manuel Oliveira são os árbitros do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.