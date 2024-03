O FC Porto é o novo líder do campeonato nacional de hóquei em patins. Os dragões derrotaram, em casa, o Turquel, por 4-2 e aproveitaram a derrota da Oliveirense no terreno do Sporting por 5-3 para subirem ao primeiro lugar da prova.

No Dragão Arena, Carlo Di Benedetto foi a grande figura do encontro, com um bis. Telmo Pinto e Edu Lamas marcaram os restantes golos dos azuis e brancos. Tiago Mateus e Salvador André assinaram os tentos do conjunto visitante.

Já o Sporting recebeu e venceu a Oliveirense por 5-3 e subiu ao segundo posto do campeonato nacional de hóquei em patins.

Rafael Bessa inaugurou o marcador logo aos quatro minutos no Pavilhão João Rocha, com Facundo Navarro a empatar pouco depois para a equipa de Oliveira de Azeméis. Nolito Romero deu nova vantagem aos leões, mas Franco Platero fez o 2-2 antes do intervalo.

No segundo tempo, João Souto bisou e Facundo Bridge também marcou para os verdes e brancos. Marc Torra ainda reduziu para o conjunto visitante, que acabou por perder a liderança do campeonato com esta derrota.

O FC Porto é, agora, o primeiro classificado da liga, com 52 pontos. O Sporting tem 51 pontos e está no segundo posto. A Oliveirense ocupa a terceira posição, com 49 pontos.